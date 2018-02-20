Трагедия в Криулянах: дело о гибели шахтеров ушло в суд

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Три человека оказались на скамье подсудимых по делу о гибели трех шахтеров в Пашканах. Речь идет о председателе производственного кооператива «Orizont Extragere», начальнике участка и ответственном за подземные условия работы. Об этом сообщили во вторник в Генеральной прокуратуре страны.

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Трагедия произошла вечером 20 ноября 2017 года недалеко от села Пашканы Криулянского района. Первоначально сообщалось, что жены трех рабочих обратились за помощью после того, как их мужья не вернулись домой после работы. Сразу же на место прибыли спасатели, которые в 4 километрах от входа в шахту обнаружили в руинах тела двух погибших мужчин. Третьего доставили в больницу. Спустя некоторое время он скончался.

Прокуроры завершили расследование дела о нарушении правил безопасности при проведении работ в шахте.

Трое погибших шахтеров — жители села Мэгдэчешты Криулянского района Павел Чобану, Ион Мунтяну и Вадим Стрэистарь. Из резервного фонда правительства их семьям выделили по 50 тысяч леев.

В связи с их смертью в населенном пункте 23 и 24 ноября был объявлен траур.