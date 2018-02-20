Неизвестные избили 34-летнего мужчину и увезли его в самарский ночной клуб «Жара»

Вечером 19 февраля стражам порядка поступила информация о том, что примерно в 19−30 шестеро неизвестных возле дома на улице Промышленности поселка Усть-Кинельский избили 34-летнего местного жителя. После этого они силой затолкали пострадавшего в автомобиль «Део Нексия» и увезли в неизвестном направлении.

Как сообщил «КП-Самара» собственный источник, вскоре силовики выяснили, что похитители повезли свою жертву в Самару — они удерживали несчастного в ночном клубе «Жара» на Ставропольской.

Правоохранители быстро вычислили подозреваемых и четверых из них смогли задержать. Предполагаемыми злоумышленники оказались два гражданина Узбекистана, азербайджанец и таджик. Все молодые люди, старшему из которых 25 лет.