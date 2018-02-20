Неизвестные избили 34-летнего мужчину и увезли его в самарский ночной клуб «Жара»
По подозрению в совершении преступления стражи порядка задержали четверых иностранцев.
По подозрению в совершении преступления стражи порядка задержали четверых иностранцев.
Вечером 19 февраля стражам порядка поступила информация о том, что примерно в 19−30 шестеро неизвестных возле дома на улице Промышленности поселка
Как сообщил «КП-Самара» собственный источник, вскоре силовики выяснили, что похитители повезли свою жертву в Самару — они удерживали несчастного в ночном клубе «Жара» на Ставропольской.
Правоохранители быстро вычислили подозреваемых и четверых из них смогли задержать. Предполагаемыми злоумышленники оказались два гражданина Узбекистана, азербайджанец и таджик. Все молодые люди, старшему из которых 25 лет.
Иномарка, на которую указали очевидцы, изъята для досмотра. По факту случившегося проводится проверка. Решения о возбуждении уголовного дела пока не принято.
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