СМИ: после гибели воронежского летчика Романа Филипова возбудили уголовное дело

Источник: РИА "Воронеж"

По факту гибели воронежского летчика Романа Филипова возбудили уголовное дело, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник во вторник, 20 февраля. Военные следователи завели дело по статье 105 УК РФ (убийство).

По данным источника, в ходе следствия задействуют международные каналы сотрудничества правоохранительных органов.

— Не исключено, что будет запрошена правовая помощь со стороны компетентных органов ряда зарубежных стран, в том числе Сирии и Турции, — отметил собеседник агентства.

Майор Роман Филипов героически погиб в бою с террористами в Сирии 3 февраля 2018 года. Самолет Су-25 был сбит, но летчик успел катапультироваться. Он приземлился в районе, подконтрольном террористам, и вел бой до последних минут жизни. Когда Романа Филипова окружили, он подорвал себя гранатой. Майору посмертно присвоили звание Героя России. На прощание с летчиком пришли около 3,5 тыс. человек.