Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Герой сериала «Улица» повторил судьбу погибшего актера
В России может резко сократиться количество аптек
6-летняя девочка потребовала от НАСА «достать Плутон из мусорки»
Известную гостиницу в Москве снесут к осени
Барановская и Маликов побывали на вечеринке у Коноваловой
Запоздалое раскаяние: Брейвик хочет изменить прошлое Террорист из Норвегии Андерс Брейвик впервые раскаялся в убийстве 77 человек
Джоли, Лоуренс и Боня на церемонии вручения премии BAFTA 2018
Елена Яковлева ответила на вопрос о продолжении «Каменской»
BMW выбрала место, где построит завод в России
В Беларуси придумали биатлон на тракторах
По всему фронту идут жестокие бои, ВСУ наступают - Иванов
Глава Якутии о слухе о дебоше на борту «Аэрофлота»
Тину Канделаки в спортивном костюме сравнили с Фиделем Кастро
Бывший муж Ходченковой восхитил поклонников спортивной фигурой
Театр Сатиры расторг договор с Кариной Мишулиной – СМИ
СМИ: Названа точная причина гибели Марии Политовой
Известную гостиницу в Москве снесут к осени
5 ошибок, из-за которых затягивается ремонт
Фоторепортажи
32Ситуация на месте крушения Ан-148
10Во Флориде в школе произошла стрельба
20 февраля, источник: РИА "Воронеж"

СМИ: после гибели воронежского летчика Романа Филипова возбудили уголовное дело

В расследовании задействуют международные каналы сотрудничества правоохранительных органов.

Источник: РИА "Воронеж"

По факту гибели воронежского летчика Романа Филипова возбудили уголовное дело, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник во вторник, 20 февраля. Военные следователи завели дело по статье 105 УК РФ (убийство).

По данным источника, в ходе следствия задействуют международные каналы сотрудничества правоохранительных органов.

 — Не исключено, что будет запрошена правовая помощь со стороны компетентных органов ряда зарубежных стран, в том числе Сирии и Турции, — отметил собеседник агентства.

Видео
«Вести недели»: Последний бой Романа Филипова

Майор Роман Филипов героически погиб в бою с террористами в Сирии 3 февраля 2018 года. Самолет Су-25 был сбит, но летчик успел катапультироваться. Он приземлился в районе, подконтрольном террористам, и вел бой до последних минут жизни. Когда Романа Филипова окружили, он подорвал себя гранатой. Майору посмертно присвоили звание Героя России. На прощание с летчиком пришли около 3,5 тыс. человек.

Роман Филипов окончил школу № 85 в Воронеже. Поступил в Армавирский центр Краснодарского высшего военного авиационного училища. В 2006 году он проходил летную практику в Борисоглебске. Последние годы летчик служил в Приморье. Он возглавил звено штурмовиков Су-25. В 2013 году занял второе место во Всеармейском конкурсе профессионального мастерства «Авиадартс». Еще через год получил должность заместителя командира авиаэскадрильи.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Воронежский «Буран» завершил регулярный чемпионат ВХЛ победой
МИД рассказал о десятках раненых в Сирии россиян
SpaceX приступает к созданию глобального спутникового интернета
Врачи рассказали, нужно ли мочить щетку перед чисткой зубов
Tinder назвал десять самых привлекательных мужских имен в России
Американцы назвали своих главных врагов
Российским призерам Олимпиады подарят дорогие иномарки
Странное открытие: самолеты не летают на курорты Египта
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
В биатлоне проиграно все Рассказываем о главных событиях 20 февраля на Олимпиаде в Пхенчхане
Авто
Очевидцы сняли на дороге КАМАЗ следующего поколения (видео) На youtube-канале Avtospravochnaya появилась видеозапись дорожных испытаний нового магистрального тягача КАМАЗ-54901
Hi-Tech
Врата в Ад: древнеримские жрецы убивали жертв смертельным газом Ученые выяснили, как языческие жрецы древнего Рима использовали жуткое место в ритуальных целях
Кино
Герой сериала «Улица» повторил судьбу погибшего актера Снявшийся в проекте 18-летний Егор Клинаев погиб в ДТП в сентябре 2017 года
Недвижимость
Как стройка Серного моста сделала невыносимой жизнь петербуржцев
Президенту РФ направлена петиция против сноса телебашни в Екатеринбурге
Необычный «зеленый» небоскреб построят в Сингапуре
Федор Смолов промахнулся на 200 миллионов
Леди
Как выглядят и чем занимаются солистки группы «Тату» сегодня Сегодняшняя именинница Юля Волкова по-прежнему остается в памяти народной «черненькой» из группы «Тату»
Дети
Что подарить мальчику на 23 Февраля: 10 оригинальных идей Мама не будет мамой, если не заморочится и не подарит крутую вещь – с любовью и верой в своего сына
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь