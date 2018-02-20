На берегу Дона нашли тело подростка
Тело 17-летнего юноши нашли 19 февраля на берегу Дона в Константиновском районе.
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Тело 17-летнего юноши нашли 19 февраля на берегу Дона в Константиновском районе.
«В Константиновском районе было обнаружено тело несовершеннолетнего, причина смерти неизвестна, сейчас проводится экспертиза», — рассказали Юга.ру в
По предварительной информации, подросток мог отравиться газом для заправки зажигалок.
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