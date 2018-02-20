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20 февраля, источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

На берегу Дона нашли тело подростка

Тело 17-летнего юноши нашли 19 февраля на берегу Дона в Константиновском районе.

«В Константиновском районе было обнаружено тело несовершеннолетнего, причина смерти неизвестна, сейчас проводится экспертиза», — рассказали Юга.ру в пресс-службе Следственного комитета по Ростовской области.

По предварительной информации, подросток мог отравиться газом для заправки зажигалок.

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