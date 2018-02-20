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20 февраля, источник: Комсомольская правда

В Самаре неизвестный до смерти забил мужчину в съемной квартире

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Сотрудники правоохранительных органов областной столицы разбираются в обстоятельствах загадочный гибели 31-летнего жителя поселка Березовая Роща. Труп мужчины нашли вечером 16 февраля в съемной квартире в доме на проспекте Карла Маркса, сообщил «КП-Самара» собственный источник.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Эксперты зафиксировали у несчастного следы насилия — множественные травмы головы и лица. Специалисты предполагают, что смерть наступила за день до обнаружения трупа — 15 числа или 14-го поздно вечером.

По факту случившегося уже принято процессуальное решение — возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ — «Убийство». Сейчас стражи порядка занимаются его расследованием.

Отметим, что с места происшествия изъято несколько вещественных доказательства, которые могут помочь установить истину.

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