В Самаре неизвестный до смерти забил мужчину в съемной квартире
По факту убийства возбуждено уголовное дело.
По факту убийства возбуждено уголовное дело.
Сотрудники правоохранительных органов областной столицы разбираются в обстоятельствах загадочный гибели 31-летнего жителя поселка Березовая Роща. Труп мужчины нашли вечером 16 февраля в съемной квартире в доме на проспекте Карла Маркса, сообщил «КП-Самара» собственный источник.
На месте происшествия работала
По факту случившегося уже принято процессуальное решение — возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ — «Убийство». Сейчас стражи порядка занимаются его расследованием.
Отметим, что с места происшествия изъято несколько вещественных доказательства, которые могут помочь установить истину.
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