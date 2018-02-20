В Самаре неизвестный до смерти забил мужчину в съемной квартире

Сотрудники правоохранительных органов областной столицы разбираются в обстоятельствах загадочный гибели 31-летнего жителя поселка Березовая Роща. Труп мужчины нашли вечером 16 февраля в съемной квартире в доме на проспекте Карла Маркса, сообщил «КП-Самара» собственный источник.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Эксперты зафиксировали у несчастного следы насилия — множественные травмы головы и лица. Специалисты предполагают, что смерть наступила за день до обнаружения трупа — 15 числа или 14-го поздно вечером.

По факту случившегося уже принято процессуальное решение — возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ — «Убийство». Сейчас стражи порядка занимаются его расследованием.