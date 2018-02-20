В Приморье загорелся автобус с туристами

Источник: РИА Новости

«В районе населенного пункта Покровка, в 21 километре от Уссурийска произошло самовозгорание туристического автобуса Daewoo… В 18.19 хбр (11.19 мск) на момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение салона и багажного отделения», — говорится в сообщении.

В 18.27 (11.27 мск) пожар был локализован, а в 19.26 (12.26 мск) потушен. Общая площадь возгорания составила 24 квадрата. Пострадавших нет.