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20 февраля, источник: РИА Новости

В Приморье загорелся автобус с туристами

ВЛАДИВОСТОК, 20 фев — РИА Новости. Ехавший от границы с КНР туристический автобус загорелся в Приморье, никто не пострадал, сообщает краевой главк МЧС РФ.

Источник: РИА Новости

«В районе населенного пункта Покровка, в 21 километре от Уссурийска произошло самовозгорание туристического автобуса Daewoo… В 18.19 хбр (11.19 мск) на момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение салона и багажного отделения», — говорится в сообщении.

В 18.27 (11.27 мск) пожар был локализован, а в 19.26 (12.26 мск) потушен. Общая площадь возгорания составила 24 квадрата. Пострадавших нет.

Автобус шел от пограничного перехода Полтавка в Уссурийск. Все 39 пассажиров самостоятельно вышли из автобуса и пересели в другой автобус, предоставленный транспортной компанией.

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