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20 февраля, источник: ИА Татар-информ

В Чистопольском районе двое мужчин насмерть отравились алкоголем

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). В Чистопольском районе из-за отравления погибли два местных жителя, сообщил ИА «Татар-информ» источник, близкий к правоохранительным органам.

По данным источника, о том, что мужчины лишились сознания и не приходят в себя, сообщила приятельница погибших.

По предварительной версии, смерть наступила в результате отравления алкоголем. Женщину госпитализировали в Чистопольскую ЦРБ с аналогичным диагнозом.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

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