В Чистопольском районе двое мужчин насмерть отравились алкоголем
(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). В Чистопольском районе
(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). В Чистопольском районе
По данным источника, о том, что мужчины лишились сознания и не приходят в себя, сообщила приятельница погибших.
По предварительной версии, смерть наступила в результате отравления алкоголем. Женщину госпитализировали в Чистопольскую ЦРБ с аналогичным диагнозом.
Сейчас на месте работает
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.