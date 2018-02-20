В ГИБДД сообщили подробности столкновения «КамАЗа» с автобусом в Новороссийске
Краснодар. 20 февраля — Новая Кубань.
Краснодар. 20 февраля — Новая Кубань.
Около 15:30 в районе ул. Золотая Рыбка столкнулись «КамАЗ» с прицепом и автобус. Очевидцы уже выложили в социальных сетях фото с места событий. На кадрах видно, что грузовой автомобиль перевозил зерно. В результате столкновения он перевернулся поперек проезжей части, проезд транспортных средств затруднен.
В отделе по пропаганде УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю уточнили, что за рулем «КамАЗа» находился мужчина 1996 года рождения. По предварительным данным, он не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего автобуса.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, было организовано реверсивное движение, ведется уборка проезжей части от сыпучего груза.
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