Полиция проверяет информацию о драке у магазина в Петербурге

Источник: РИА Новости

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что сотрудники магазина SPAR в Петербурге набросились с кулаками на мужчин, сделавших им замечание.

«Девятнадцатого февраля около 17.30 в полицию поступило телефонное сообщение о конфликте у одного из сетевых магазинов, расположенного на пересечении Звездной и Пулковской улиц. Сотрудники полиции незамедлительно выехали по указанному адресу, однако участников конфликта на месте происшествия не обнаружено», — говорится в сообщении.

Тем не менее сотрудники полиции начали проверку поступившей информации.