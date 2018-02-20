Полиция проверяет информацию о драке у магазина в Петербурге

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что сотрудники магазина SPAR в Петербурге набросились с кулаками на мужчин, сделавших им замечание.
«Девятнадцатого февраля около 17.30 в полицию поступило телефонное сообщение о конфликте у одного из сетевых магазинов, расположенного на пересечении Звездной и Пулковской улиц. Сотрудники полиции незамедлительно выехали по указанному адресу, однако участников конфликта на месте происшествия не обнаружено», — говорится в сообщении.
Тем не менее сотрудники полиции начали проверку поступившей информации.
«Сообщений из медицинских учреждений и заявлений по данному инциденту в полицию не поступало», — отметили в пресс-службе.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.