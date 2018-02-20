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20 февраля, источник: Вести - Воронеж

Воронежец нашёл свидетеля разгрома его автомобиля водителем маршрутки

Горожанин написал заявление в полицию.

Воронежец Сергей Чуб нашёл свидетеля разгрома его машины водителем маршрутной «Газели», сообщил корреспонденту «Вести-Воронеж» сам автомобилист во вторник, 20 февраля. Горожанин написал заявление в полицию.

Инцидент произошёл около 11:10 на светофоре перед зданием ЮВЖД. Сергей Чуб двигался по направлению к центру города.

— Вчера утром я ехал на работу, никого не трогал. Когда стоял на светофоре перед ЮВЖД, водитель маршрутки вышел и начал бить мне стёкла. Я уехал, чтобы он дальше все не разбил. Номера не запомнил. Вообще не думал, что такое может произойти — я его нигде не подрезал. Но даже если это случайно и произошло, это же не даёт ему право так делать, — рассказал корреспонденту «Вести-Воронеж» Сергей.

В итоге водитель маршрутки выбил два стекла с правой стороны и помял кузов машины. Ущерб превысил 8 тыс. рублей.

Горожанин начал поиски очевидцев, и они увенчались успехом. Свидетель рассказал, что стёкла в «ВАЗ-2112» разбил водитель маршрутки № 108а, но регистрационный номер очевидец тоже не запомнил. Впрочем, это не проблема — в ТК «Автотранс», обслуживающей маршрут № 108а, должны быть данные о том, какой из водителей был в 11:10 на рейсе в районе ЮВЖД.

— В конце концов, водителя маршрутки сможет опознать свидетель, — добавил Сергей Чуб.

«Вести-Воронеж» следят за развитием событий.

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