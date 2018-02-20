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20 февраля, источник: РИА "Воронеж"

Очевидцы: в Воронеже поезд насмерть сбил сидевшего на рельсах мужчину

ЧП случилось на железнодорожной линии между Сомово и Дубовкой.

Поезд сбил мужчину, который сидел на рельсах, в 17:12 вторника, 20 февраля, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в «системе-112». ЧП случилось на железнодорожной линии «между Сомово и Дубовкой».

Очевидцы рассказали дежурным, что увидели на рельсах «фрагменты тела неизвестного». Корреспондент РИА «Воронеж» уточняет информацию в пресс-службе Юго-Восточного ЛУ МВД России на транспорте.

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