Очевидцы: в Воронеже поезд насмерть сбил сидевшего на рельсах мужчину
ЧП случилось на железнодорожной линии между Сомово и Дубовкой.
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ЧП случилось на железнодорожной линии между Сомово и Дубовкой.
Поезд сбил мужчину, который сидел на рельсах, в 17:12 вторника, 20 февраля, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в «системе-112». ЧП случилось на железнодорожной линии «между Сомово и Дубовкой».
Очевидцы рассказали дежурным, что увидели на рельсах «фрагменты тела неизвестного». Корреспондент РИА «Воронеж» уточняет информацию в
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