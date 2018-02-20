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20 февраля, источник: РИА Новости

В Перми выписали из больницы одного из пострадавших в ДТП с маршрутками

ПЕРМЬ, 20 фев — РИА Новости. Один из пассажиров, госпитализированных после ДТП с маршрутными автобусами, выписан из больницы Перми, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Пермского края.

Авария с участием двух маршрутных автобусов произошла утром во вторник на перекрестке улиц Уинская — Макаренко. При столкновении погиб 12-летний подросток, два студента были доставлены с места происшествия в больницу.

«Один из госпитализированных пассажиров выписан из стационара, второй находится в больнице с легкой формой черепно-мозговой травмы», — рассказали в краевом минздраве.

По факту ДТП возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть человека) и пункте «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

Сейчас следователи ищут свидетелей и участников ДТП — обращение к возможным пострадавшим в аварии опубликовано на сайте СУСК РФ по Пермскому краю.

«Учитывая, что пассажиры автобуса были экстренно эвакуированы, возможно, данными не обо всех из них обладают следователи», — говорится в сообщении.

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