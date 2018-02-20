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20 февраля, источник: РИА Новости

Дело об избиении Dj Smash переквалифицировали, заявил адвокат

Уголовное дело о причинении телесных повреждений Андрею Ширману (Dj Smash) переквалифицировано на более тяжкое, сообщил РИА Новости адвокат потерпевшего Евгений Васев.

Источник: РИА Новости

Драка с участием DJ Smash произошла в баре в Перми 10 февраля. Информацию о произошедшем инциденте РИА Новости подтвердил креативный директор заведения Данил Гурьянов. Как ранее сообщал Васев, Ширман во время процедуры опознания указал на экс-депутата Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича как на людей, причинивших ему увечья. По факту драки было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», но после допроса участников и свидетелей драки квалификация преступления изменилась.

«Дело рассматривается по п. “г” ч. 2 ст. 112 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть совершенное группой лиц. Сейчас наказание, которое грозит обидчикам, составляет не три года, а пять лет», — отметил адвокат Евгений Васев.

Резонанс история с избиением диджея получила после того, как рэпер Тимати опубликовал в Instagram видео своего друга DJ Smash со сломанной челюстью, чтобы, как он написал, «в Москве обратили внимание» на поведение подозреваемого в драке Александра Телепнева. Экс-депутат ранее отрицал свою причастность к избиению.

DJ Smash выложил в сеть видео участников пермской драки
Во время загрузки произошла ошибка.
19 февраля© Ньюстюб
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