Дело об избиении Dj Smash переквалифицировали, заявил адвокат

Драка с участием DJ Smash произошла в баре в Перми 10 февраля. Информацию о произошедшем инциденте РИА Новости подтвердил креативный директор заведения Данил Гурьянов. Как ранее сообщал Васев, Ширман во время процедуры опознания указал на экс-депутата Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича как на людей, причинивших ему увечья. По факту драки было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», но после допроса участников и свидетелей драки квалификация преступления изменилась.