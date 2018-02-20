Дело об избиении Dj Smash переквалифицировали, заявил адвокат
Уголовное дело о причинении телесных повреждений Андрею Ширману (Dj Smash) переквалифицировано на более тяжкое, сообщил РИА Новости адвокат потерпевшего Евгений Васев.
Уголовное дело о причинении телесных повреждений Андрею Ширману (Dj Smash) переквалифицировано на более тяжкое, сообщил РИА Новости адвокат потерпевшего Евгений Васев.
Драка с участием DJ Smash произошла в баре в Перми 10 февраля. Информацию о произошедшем инциденте РИА Новости подтвердил креативный директор заведения Данил Гурьянов. Как ранее сообщал Васев, Ширман во время процедуры опознания указал на
«Дело рассматривается по п. “г” ч. 2 ст. 112 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть совершенное группой лиц. Сейчас наказание, которое грозит обидчикам, составляет не три года, а пять лет», — отметил адвокат Евгений Васев.
Резонанс история с избиением диджея получила после того, как рэпер Тимати опубликовал в Instagram видео своего друга DJ Smash со сломанной челюстью, чтобы, как он написал, «в Москве обратили внимание» на поведение подозреваемого в драке Александра Телепнева.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.