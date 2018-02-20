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20 февраля, источник: Tengrinews

Пассажирский автобус с людьми перевернулся в Кызылорде

20 февраля в Кызылорде из-за гололеда перевернулся пассажирский автобус. В момент аварии в салоне транспорта находились люди. Никто из них серьезных травм не получил.

Источник: Tengrinews
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«В областной медицинский центр Кызылорды обратились два жителя. Из-за аварии один из них получил сотрясение головного мозга. Второй пациент также получил травму. Обоим была оказана медицинская помощь. От госпитализации они отказались. Других пострадавших в ДТП зафиксирована не было», — сообщила Tengrinews.kz пресс-секретарь управления здравоохранения Кызылординской области Нуржамал Турсынбаева.

Во вторник из-за погоды Кызылорда в буквальном смысле превратилась в ледяной каток. Передвижение водителей было затруднено. Образовались длинные пробки.

Сейчас коммунальные службы города ведут очистку улиц и тротуаров.

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