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20 февраля, источник: Комсомольская правда

Банда воров и автоугонщиков обезврежена в Хынчештах

Полиция Хынчешт во вторник, 20 февраля, задержала по горячим следам троих мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, уроженцев Криулянского и Хынчештского районов, которые подозреваются в серии краж и угоне автомобилей, сообщает hn24.net.

Источник: Комсомольская правда
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По версии следствия в ночь на 18 февраля они взломали замки в трех жилых домах и выкрали оттуда множество ценных предметов: телевизоры, золотые украшения, планшеты, мобильные телефоны и прочее, в результате чего потерпевшим был нанесен материальный ущерб в размере около 35 тысяч леев.

В это же время подозреваемые похитили два автомобиля, которые впоследствии были брошены ими. Машины были найдены и возвращены владельцам.

Все трое были задержаны на 72 часа, на них заведены уголовные дела по факту краж и угона транспортных средств.

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