Банда воров и автоугонщиков обезврежена в Хынчештах
Полиция Хынчешт во вторник, 20 февраля, задержала по горячим следам троих мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, уроженцев Криулянского и Хынчештского районов, которые подозреваются в серии краж и угоне автомобилей, сообщает hn24.net.
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