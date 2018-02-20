Банда воров и автоугонщиков обезврежена в Хынчештах

Источник: Комсомольская правда

По версии следствия в ночь на 18 февраля они взломали замки в трех жилых домах и выкрали оттуда множество ценных предметов: телевизоры, золотые украшения, планшеты, мобильные телефоны и прочее, в результате чего потерпевшим был нанесен материальный ущерб в размере около 35 тысяч леев.

В это же время подозреваемые похитили два автомобиля, которые впоследствии были брошены ими. Машины были найдены и возвращены владельцам.