Семье погибшего в ДТП в Перми ребенка выплатят страховку около 2 млн рублей

Ранее сообщалось, что ребенок погиб во вторник в аварии с участием двух автобусов в Перми, еще два человека доставлены в больницу. Следственный комитет по Мотовилихинскому району Перми по факту аварии возбудил два уголовных дела — «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть человека» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».