Четыре человека погибли в ДТП в Башкирии
МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Четыре человека стали жертвами ДТП в Мелеузовском районе Башкирии. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Четыре человека стали жертвами ДТП в Мелеузовском районе Башкирии. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
«На 178-м км федеральной автотрассы Уфа — Оренбург легковая машина столкнулась с грузовым автомобилем», — сказал источник. В результате аварии на месте погибли четыре человека: водитель и пассажиры легковушки.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют обстоятельства и причины ДТП, начато расследование.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.