Челябинский губернатор обещает жесткие выводы по итогам дела об изнасилованиях в интернате

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

«Я гарантирую по результатам следствия и внутренних оценок сделать самые жесткие выводы из произошедшего. При этом обращаюсь к гражданам: отнеситесь с пониманием к тому, что в центре внимания находятся несовершеннолетние дети, поэтому прошу быть более сдержанными в своих высказываниях и оценках», — говорится в комментарии Дубровского, распространенного пресс-службой.

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По мнению главы региона, сейчас задача социального блока областного правительства заключается в том, чтобы оказать максимально возможное содействие следствию и комиссии уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой, которая направит специалистов для проверки сиротских учреждений области.

Ранее в пресс-службе следственного управления СК РФ по области сообщили, что возбуждено уголовное дело по заявлениям руководства одного из детских домов и опекунов воспитанников, переданных в их семьи, по факту совершения преступлений по статье УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».