Дело о махинациях в Новосибирском доме ветеранов передано в суд
Следователи подсчитали, сколько миллионов директор заработал на старикахю.
Следователи подсчитали, сколько миллионов директор заработал на старикахю.
Уголовное дело о махинациях в Новосибирском доме ветеранов передано в Заельцовский районный суд. В мошенничествах на 25 миллионов рублей и легализации похищенных средств обвиняется бывший директор соцучреждения Евгений Рерих и его супруга Рита.
«РГ» писала о громком коррупционном скандале, который вспыхнул в Новосибирске год назад. Заключение под стражу 47-летнего Евгения Рериха, который руководил домом ветеранов 14 лет, стало неожиданностью для всех от первых руководителей области до последней старушки, чьи права «защищал» чиновник. Жильцов дома ветеранов в первые недели после ареста директора буквально лихорадило. Пожилые люди то и дело в панике звонили корреспонденту «РГ»: «Нашего-то, говорят, выпустили! Дело закрыто!».
Но если страх, что Евгений Рерих выйдет сухим из воды,
В феврале прошлого года следователи предъявили чете Рерих обвинения в хищениях всего на три миллиона рублей. Речь шла о фиктивных договорах на поставку различных товаров для дома ветеранов, в основном продуктов. Фирма под названием «Беллон», фактически существовавшая только на бумаге, покупала эти самые продукты у разных организаций, а поставляла с «накруткой» чуть ли не вдвое социальному учреждению. Управляла бумажной деятельностью «Беллона», по данным следствия, Рита Рерих, разницу супруги присваивали. Менее чем за два года, с марта 2015-го по декабрь 2016-го, эта разница превысила три миллиона. Этого факта уже было достаточно, чтобы привлечь супружескую пару к уголовной ответственности за мошенничества в особо крупном размере. Но следователи, углубившись в бухгалтерские документы Новосибирского дома ветеранов, обнаружили, что до «Беллона» у дома ветеранов был поставщик с другим названием, но действовавший по той же схеме, а до него еще один… В результате выяснилось, что нехитрая, но прибыльная схема работала на личный карман руководителя дома ветеранов с 2010 года, и общий ущерб бюджету свыше 25 миллионов рублей.
Собранные следствием факты дали возможность предъявить супругам обвинение еще по одной статье УК — об отмывании незаконных доходов.
Кстати, до прокуратуры все эти годы отчетность дома ветеранов проверяли и в министерстве труда и социального развития, но там сомнительный поставщик
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