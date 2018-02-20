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20 февраля, источник: РИА Новости

В Сирии обстреляли российский Центр по примирению

Боевики также атаковали жилые кварталы и гостиницы Дамаска. Есть жертвы среди мирных жителей. Пострадавших среди российских военнослужащих нет.

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) подвергся массированному обстрелу.

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Незаконные вооруженные формирования из Восточной Гуты также атаковали жилые кварталы и гостиницы Дамаска.

«Есть значительные разрушения и жертвы среди мирного населения. Пострадавших среди российских военнослужащих нет», — говорится в сообщении ЦПВС.

Кроме того, отмечается, что российско-иранско-турецкий совместный Координационный центр в течение суток зафиксировал отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хомс.

В Сирии существуют четыре зоны деэскалации: на границе провинций Идлиб и Хама, в провинции Хомс, в пригороде Дамаска Восточной Гуте, а также в провинции Дераа. В пределах этих территорий боевые действия прекращены. Однако боевики систематически нарушают перемирие. Так, ЦПВК сообщает о ежедневных провокационных обстрелах жилых кварталов Дамаска.

Центр неоднократно призывал все стороны прекратить боевые действия, а также строго выполнять требования меморандума о создании зон деэскалации.

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