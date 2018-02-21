Правоохранители Крыма задержали членов этнической преступной группы
Члены преступной группы вымогали денежные средства у предпринимателя.
Члены преступной группы вымогали денежные средства у предпринимателя.
Правоохранители Крыма задержали членов этнической преступной группы, которые вымогали деньги у предпринимателя, передает
Задержание проходило силами МВД совместно с сотрудниками УФСБ по Крыму, а также Росгвардии республики.
«Задержаны члены этнической преступной группы за совершение преступления предусмотренного ст. 163 (вымогательство) УК РФ», — говорится в сообщении.
Согласно информации
В ведомстве уточнили, что преступники были взяты с поличным.
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