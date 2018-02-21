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12:05 (мск), источник: АиФ Крым

Правоохранители Крыма задержали членов этнической преступной группы

Члены преступной группы вымогали денежные средства у предпринимателя.

Правоохранители Крыма задержали членов этнической преступной группы, которые вымогали деньги у предпринимателя, передает пресс-служба МВД по республике.

Задержание проходило силами МВД совместно с сотрудниками УФСБ по Крыму, а также Росгвардии республики.

«Задержаны члены этнической преступной группы за совершение преступления предусмотренного ст. 163 (вымогательство) УК РФ», — говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, злоумышленники вымогали у частного предпринимателя денежные средства в размере 50 тысяч долларов США.

В ведомстве уточнили, что преступники были взяты с поличным.

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