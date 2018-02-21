Во дворе дома в Казани автоледи на «Лэнд Ровере» сбила 12-летнего школьника
(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Во дворе дома в Московском районе автоледи на иномарке сбила 12-летнего школьника, сообщает Госавтоинспекция Казани.
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(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Во дворе дома в Московском районе автоледи на иномарке сбила 12-летнего школьника, сообщает Госавтоинспекция Казани.
ДТП произошло напротив дома № 115 по улице Декабристов. 44-летняя
В результате аварии школьник получил ушиб коленного сустава.
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