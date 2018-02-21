Названы главные очаги промышленного загрязнения в Калининградской области

По данным ведомства, главными очагами промышленного загрязнения в Янтарном крае остаются поселки Прибрежный и Взморье, а также река Лесная в её акваторию отходы сбрасывают сразу несколько крупных предприятий. На данный момент вдоль русла водной артерии завершается строительство канализационного коллектора, который напрямую соединит производства с очистными сооружениями.