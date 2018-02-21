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11:48 (мск), источник: Вести - Калининград

Названы главные очаги промышленного загрязнения в Калининградской области

Более сотни нарушений по загрязнению воды, почвы и атмосферы было выявлено в области в 2017 году. Об этом заявили сотрудники регионального Росприроднадзора.

По данным ведомства, главными очагами промышленного загрязнения в Янтарном крае остаются поселки Прибрежный и Взморье, а также река Лесная в её акваторию отходы сбрасывают сразу несколько крупных предприятий. На данный момент вдоль русла водной артерии завершается строительство канализационного коллектора, который напрямую соединит производства с очистными сооружениями.

Александр Иванов, руководитель Управления Росприроднадзора по Калининградской области:

— По решению проблемы реки Лесной. Мы включили её в план работы на 2018 год, это будет осуществление контрольно-надзорных мероприятий в отношении объектов, подлежащих государственному надзору, сбрасывающих сточные воды в реку Лесную или притоки реки Лесной.

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