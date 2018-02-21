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11:56 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму аферисты пытались купить здание у моря по поддельным документам

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев — РИА Новости Крым. В Алуште аферисты попытались зарегистрировать сделку купли-продажи климатопавильона на городской набережной по поддельной доверенности. Об этом сообщает пресс-служба Госкомрегистра Крыма.

Источник: РИА "Новости"

Аферисты пытались оформить право собственности на здание площадью около 3 тыс кв м. По информации ведомства, мошенники попались на незнании новейшей истории Крыма.

«К заявлению на регистрацию перехода прав собственности они приложили нотариальную доверенность на представление интересов в Госкомрегистре, датированную 2013 годом, хотя комитет был создан в 2014-м», — уточняют в ведомстве.

Согласно документу, который мошенники пытались выдать за подлинник, собственник этого нежилого строения уже в 2013 году уполномочил их представлять свои интересы в Госкомрегистре, Севреестре и других организациях на всей территории России.

«За подделку документов предусмотрена уголовная ответственность, а подобный случай, увы, не единичный. Госкомрегистр направит эти материалы в правоохранительные органы для принятия надлежащих мер реагирования», — цитирует пресс-служба слова главы ведомства Александра Спиридонова.

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