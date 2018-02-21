В Краснодаре две легковушки влетели в стену частного дома
Авария произошла 21 февраля около 10:00 на перекрестке улиц Седина и Буденного.
Авария произошла 21 февраля около 10:00 на перекрестке улиц Седина и Буденного.
Видеозапись с места аварии появилась в соцсетях. На ней видно, что оба автомобиля находятся на тротуаре. По предварительным данным, после столкновения машины врезались в угол частного одноэтажного жилого дома.
На место ДТП выехали эвакуатор и сотрудники ДПС.
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