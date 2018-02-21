Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Беляев возвращается на НТВ после болезни
В России может резко сократиться количество аптек
Японец получил права отцовства на 13 детей от тайских суррогатных матерей
Оргкомитет Олимпиады назвал свою версию инцидента с Загитовой
Поклонники сравнили Викторию Лопыреву с куклой
«Домохозяек обычно заражает муж»Почему беспорядочная сексуальная жизнь россиян приводит к эпидемии рака.
Возле Филиппин выбросило "предвестника" конца света
Вассерман: "Какой я редкий был глупец"
Мельдоний Крушельницкому подкинули западные спецслужбы - Созин
Россияне остались без пенсий из-за непонимания
Больной раком Эдуард Успенский поведал о болезни – СМИ
Крутой откровенно заговорил о характере Пугачевой
Поклонники сравнили Викторию Лопыреву с куклой
Валерия пришла в Кремль в джинсах и серебристых ботинках
В Сети появилось видео проделывания прохода в минном поле УР-77
Театр Сатиры уволил Карину Мишулину – СМИ
10 признаков того, что вам пора делать ремонт
Ванна или душевая кабина: все за и против
Фоторепортажи
40Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане
9Глядя на ценные бумаги
11:56 (мск), источник: Кубань 24

В Краснодаре две легковушки влетели в стену частного дома

Авария произошла 21 февраля около 10:00 на перекрестке улиц Седина и Буденного.

Видеозапись с места аварии появилась в соцсетях. На ней видно, что оба автомобиля находятся на тротуаре. По предварительным данным, после столкновения машины врезались в угол частного одноэтажного жилого дома.

На место ДТП выехали эвакуатор и сотрудники ДПС.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Фоторепортаж: Финал кубка России по баскетболу в Краснодаре
Фоторепортаж: В Краснодаре в феврале расцвели подснежники
Россия играет с Норвегией в четвертьфинале ОИ (видеотрансляция)
В России зафиксирован резкий всплеск выдачи кредитных карт
В НАТО перестали считать Россию угрозой
Загитова с мировым рекордом выиграла короткую программу на ОИ
Экс-глава «Роснано» будет отпущен из-под домашнего ареста
Египет стал крупнейшим покупателем российских продуктов
Утверждены госуслуги, предоставляемые в МФЦ через «одно окно»
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Неподражаемые. Медведева и Загитова шокировали весь мир Два мировых рекорда за 15 минут - так откатали россиянки в короткой программе одиночниц
Авто
Hyundai полностью рассекретила новый Santa Fe Hyundai Santa Fe четвертого поколения полностью рассекречен – презентация машины, на которую уже принято 14 000 заказов, прошла в Корее
Hi-Tech
Врата в Ад: древнеримские жрецы убивали жертв смертельным газом Ученые выяснили, как языческие жрецы древнего Рима использовали жуткое место в ритуальных целях
Кино
Герой сериала «Улица» повторил судьбу погибшего актера Снявшийся в проекте 18-летний Егор Клинаев погиб в ДТП в сентябре 2017 года
Недвижимость
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Переезд в первый новый дом в рамках реновации начнется уже с 26 февраля
Федор Смолов промахнулся на 200 миллионов
Глава Минстроя указал на нехватку архитекторов
Леди
Все бывшие принца Гарри и Меган Маркл Кого отмел принц Гарри, прежде чем найти свою единственную? И кто был первым супругом Меган Маркл, с которым актриса прожила в браке всего два года?
Дети
Алексей Серебряков впервые рассказал о приемных детях Актер, который не часто общается с журналистами, поделился подробностями личной жизни.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь