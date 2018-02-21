В Казани директора турфирмы осудили за обман клиентов

Источник: Комсомольская правда

С января по июль прошлого года женщина от имени фирмы заключила договоры на оказание туристических услуг с тремя гражданами. Все они планировали отдохнуть за рубежом.

Вот только полученные от клиентов деньги директор присвоила, хотя должна была направить их туроператорам и на бронирование путевок. Когда обманутые люди потребовали все вернуть, то женщина им не только отказала, но и прекратила с ними все контакты.