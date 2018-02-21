В Казани директора турфирмы осудили за обман клиентов
29-летняя директор казанской турфирмы «Фламинго» признана виновной в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.
29-летняя директор казанской турфирмы «Фламинго» признана виновной в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.
С января по июль прошлого года женщина от имени фирмы заключила договоры на оказание туристических услуг с тремя гражданами. Все они планировали отдохнуть за рубежом.
Вот только полученные от клиентов деньги директор присвоила, хотя должна была направить их туроператорам и на бронирование путевок. Когда обманутые люди потребовали все вернуть, то женщина им не только отказала, но и прекратила с ними все контакты.
— Причиненный потерпевшим ущерб составил более 180 тысяч рублей. Суд приговорил женщину к 3,5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 3,5 года, — сообщили в прокуратуре Татарстана. — Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевших о взыскании с осужденной причиненного преступлением ущерба. Приговор не вступил в законную силу.
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