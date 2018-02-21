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12:03 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежский облсуд отправил мужчину на 21 год в колонию особого режима за два убийства

Воронежский облсуд во вторник, 20 февраля, вынес приговор 29-летнему жителю поворинского села Мазурка Владимиру Аксёнову.

В наказание за два убийства, разбой, кражи, поджог мужчине назначили 21 год колонии особого режима с ограничением свободы на 1,5 года после освобождения. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщил Владимир Любых, гособвинитель прокуратуры Воронежской области.

Оба преступления поворинец совершил в августе 2016 года, сообщали ранее в СУ СКР по региону. Как установил суд, 3 августа 2016 года Владимир Аксёнов пробрался в дом 85-летней пенсионерки в борисоглебском селе Макашевка. Угрожая бабушке, он потребовал деньги. Напуганная старушка отдала ему 8 тыс. рублей. Разозлившись, что денег мало, парень задушил пенсионерку полотенцем. После этого обыскал дом, нашёл ещё 15 тыс. рублей и скрылся.

Через пять дней, 8 августа 2016 года, Владимир Аксёнов напал на 33-летнюю женщину в её квартире в городе Борисоглебске. Парень задушил хозяйку шарфом, а потом обыскал квартиру. Он забрал с собой планшет убитой, одежду, постель — вещи стоимостью 9 тыс. рублей. Уходя, молодой человек поджёг квартиру.

Незадолго до второго убийства Аксёнова видели с жертвой, поэтому мужчину задержали по «горячим следам». Он рассказал, что задушил приятельницу во время ссоры — та угрожала заявить об изнасиловании, поскольку мужчина отказался продолжать с ней отношения. После убийства он украл вещи из квартиры жертвы. Поначалу Аксёнов признался силовикам в том, что задушил старушку, рассказал в подробностях об обстоятельствах преступления. Но позже от своих признаний отказался, и этой версии придерживался и в суде.

— Мужчина неоднократно был судим за имущественные преступления. Он освободился из мест лишения свободы в феврале 2016 года, после чего получил условную судимость за мошенничество. Суд счёл преступления Аксёнова особо опасным рецидивом. Поэтому отбывать наказание ему назначили в колонии особого режима, — рассказал Владимир Любых.

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