Воронежский облсуд отправил мужчину на 21 год в колонию особого режима за два убийства

В наказание за два убийства, разбой, кражи, поджог мужчине назначили 21 год колонии особого режима с ограничением свободы на 1,5 года после освобождения. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщил Владимир Любых, гособвинитель прокуратуры Воронежской области.

Оба преступления поворинец совершил в августе 2016 года, сообщали ранее в СУ СКР по региону. Как установил суд, 3 августа 2016 года Владимир Аксёнов пробрался в дом 85-летней пенсионерки в борисоглебском селе Макашевка. Угрожая бабушке, он потребовал деньги. Напуганная старушка отдала ему 8 тыс. рублей. Разозлившись, что денег мало, парень задушил пенсионерку полотенцем. После этого обыскал дом, нашёл ещё 15 тыс. рублей и скрылся.

Через пять дней, 8 августа 2016 года, Владимир Аксёнов напал на 33-летнюю женщину в её квартире в городе Борисоглебске. Парень задушил хозяйку шарфом, а потом обыскал квартиру. Он забрал с собой планшет убитой, одежду, постель — вещи стоимостью 9 тыс. рублей. Уходя, молодой человек поджёг квартиру.

Незадолго до второго убийства Аксёнова видели с жертвой, поэтому мужчину задержали по «горячим следам». Он рассказал, что задушил приятельницу во время ссоры — та угрожала заявить об изнасиловании, поскольку мужчина отказался продолжать с ней отношения. После убийства он украл вещи из квартиры жертвы. Поначалу Аксёнов признался силовикам в том, что задушил старушку, рассказал в подробностях об обстоятельствах преступления. Но позже от своих признаний отказался, и этой версии придерживался и в суде.