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12:07 (мск), источник: Actualitati.md

Заболеваемость корью в Европе выросла на 400%

В Европе в прошлом году резко выросла заболеваемость корью — после рекордного минимума в 5227 случаев в 2016 году сейчас зафиксировано более 20 000 случаев заболевания и 35 смертей.

Источник: Actualitati.md

Наиболее сильные вспышки произошли в Румынии, Италии и на Украине.

По словам ВОЗ, причиной стал отказ многих людей от вакцины MMR вкупе с постоянным низким уровнем прививок среди некоторых маргинальных групп, в поставках вакцин и неэффективность системы эпиднадзора.

В 2004 году были опубликованы исследования о возможной связи между вакциной MMR и аутизмом, однако позже они были опровергнуты.

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