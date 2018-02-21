Заболеваемость корью в Европе выросла на 400%
В Европе в прошлом году резко выросла заболеваемость корью — после рекордного минимума в 5227 случаев в 2016 году сейчас зафиксировано более 20 000 случаев заболевания и 35 смертей.
В Европе в прошлом году резко выросла заболеваемость корью — после рекордного минимума в 5227 случаев в 2016 году сейчас зафиксировано более 20 000 случаев заболевания и 35 смертей.
Наиболее сильные вспышки произошли в Румынии, Италии и на Украине.
По словам ВОЗ, причиной стал отказ многих людей от вакцины MMR вкупе с постоянным низким уровнем прививок среди некоторых маргинальных групп, в поставках вакцин и неэффективность системы эпиднадзора.
В 2004 году были опубликованы исследования о возможной связи между вакциной MMR и аутизмом, однако позже они были опровергнуты.
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