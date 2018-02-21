Иномарка врезалась в столб в Краснофлотском районе Хабаровска

Во вторник в Краснофлотском районе Хабаровска водитель «Сузуки Эскудо», пытаясь избежать столкновения с внезапно выехавшей на дорогу машиной, врезался в световую опору, сообщает портал «Губерния».

Второй участницей ававрии на улице Полярной стала автолюбительница, управлявшая «Ниссаном Авенир». 58-летняя женщина к месту будущего столкновения приближалась со стороны Полярного переулка. Горожанке, имеющей 10-летний водительский стаж, нужно было пересечь главную дорогу поперек, чтобы продолжить движение в сторону Партизанской.

Хозяйка универсала рассказала, что едущий в сторону улицы Руднева «Сузуки» она видела, но была уверена, что оппонент еще далеко и ей хватит времени для завершения маневра.

Для водителя внедорожника появление «Ниссана» на пути стало полной неожиданностью. Мужчина попытался обрулить препятствие. В результате этого, казалось бы, спасительного маневра водитель «Эскудо» оказался на противоположной стороне дороги.

Избежав столкновения с «Ниссаном», внедорожник врезался в столб. Городское имущество при этом он не повредил. По рассказам местных жителей, опора была немного завалена набок задолго до аварии.