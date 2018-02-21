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11:53 (мск), источник: Губерния онлайн

Иномарка врезалась в столб в Краснофлотском районе Хабаровска

Водитель «Сузуки» уходил от столкновения с другой машиной.

Во вторник в Краснофлотском районе Хабаровска водитель «Сузуки Эскудо», пытаясь избежать столкновения с внезапно выехавшей на дорогу машиной, врезался в световую опору, сообщает портал «Губерния».

Второй участницей ававрии на улице Полярной стала автолюбительница, управлявшая «Ниссаном Авенир». 58-летняя женщина к месту будущего столкновения приближалась со стороны Полярного переулка. Горожанке, имеющей 10-летний водительский стаж, нужно было пересечь главную дорогу поперек, чтобы продолжить движение в сторону Партизанской.

Хозяйка универсала рассказала, что едущий в сторону улицы Руднева «Сузуки» она видела, но была уверена, что оппонент еще далеко и ей хватит времени для завершения маневра.

Для водителя внедорожника появление «Ниссана» на пути стало полной неожиданностью. Мужчина попытался обрулить препятствие. В результате этого, казалось бы, спасительного маневра водитель «Эскудо» оказался на противоположной стороне дороги.

Избежав столкновения с «Ниссаном», внедорожник врезался в столб. Городское имущество при этом он не повредил. По рассказам местных жителей, опора была немного завалена набок задолго до аварии.

Разбираться, кто стал виновником этого ДТП, будут дознаватели.

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