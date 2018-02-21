В Колыванском районе, где погибли дети, введён режим ЧС и ручное управление
Колыванский район и рабочий посёлок Колывань после гибели детей в коммунальной яме остались без глав.
Колыванский район и рабочий посёлок Колывань после гибели детей в коммунальной яме остались без глав.
В Колыванском районе, в административном центре которого — в рабочем посёлке Колывань — 2 февраля в коммунальной яме утонули двое детей, введён режим ручного управления. Об этом по итогам визита в район заявил временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Отметим, что ранее своих постов
20 февраля врио главы области Андрей Травников посетил Колыванский район во время рабочей поездки. Травников пришёл к выводу, что в районе накопился ряд проблем, в первую очередь, в сфере коммунальных услуг, которые нужно срочно решать. Разочаровало его и состояние комплекса зданий ЦРБ района.
«К сожалению, несвоевременность решения этих вопросов привела к трагедии. Для того, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций в коммунальном комплексе Колыванский район по моему поручению переведён в режим ручного управления. В том числе, был введен режим ЧС на территории рабочего посёлка», — заявил Андрей Травников на совещании с местными властями.
При этом он сказал, что «нельзя оценивать ситуацию в Колывани как катастрофическую», но отметил, что министры областного правительства будут на регулярной основе работать в районе «для комплексного решения накопившихся проблем».
Секретарь регионального отделение партии «Единая Россия», заместитель председателя Законодательного собрания области Валерий Ильенко, в свою очередь, предложил при формировании новой постоянной власти в Колывани и Колыванском районе пойти по пути Карасукского района.
«Закон не запрещает, чтобы глава района исполнял также полномочия главы администрации, как это устроено в Карасукском районе», — цитирует официальный сайт НРО «Единой России» Ильенко.
Андрей Травников же заявил, что на период формирования новой постоянной власти в посёлке и районе режим ручного управления правительства региона сохранится, а за решением «годами запущенных проблем» региональное правительство будет пристально следить.
«Это успешный, привлекательный для жизни район, сюда едут люди жить и работать», — сказал он.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 февраля 2018 года в районном посёлке Колывань Колыванского района Новосибирской области двое несовершеннолетних детей утонули в вырытой коммунальщиками яме. Яму работники вырыли ещё в ноябре 2017 года, когда устраняли порыв водопроводной сети. Да так и оставили её. Со временем она наполнилась водой. Дети, упавшие в неё, не смогли самостоятельно выбраться и утонули.
Резонанс был настолько сильным, что главы посёлка и района лишились своих постов, а гибелью детей и проблемами, которые сегодня есть в районе, заинтересовались прокуратура, следственный комитет и правительство региона.
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