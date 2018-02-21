В Колыванском районе, где погибли дети, введён режим ЧС и ручное управление

В Колыванском районе, в административном центре которого — в рабочем посёлке Колывань — 2 февраля в коммунальной яме утонули двое детей, введён режим ручного управления. Об этом по итогам визита в район заявил временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, что ранее своих постов из-за гибели двух несовершеннолетних детей в яме, которую колыванские коммунальщики оставили не огороженной на несколько месяцев, лишились глава районного посёлка Колывань Алексей Дорофеев и глава Колыванского района Новосибирской области Виктор Аверин.

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20 февраля врио главы области Андрей Травников посетил Колыванский район во время рабочей поездки. Травников пришёл к выводу, что в районе накопился ряд проблем, в первую очередь, в сфере коммунальных услуг, которые нужно срочно решать. Разочаровало его и состояние комплекса зданий ЦРБ района.

«К сожалению, несвоевременность решения этих вопросов привела к трагедии. Для того, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций в коммунальном комплексе Колыванский район по моему поручению переведён в режим ручного управления. В том числе, был введен режим ЧС на территории рабочего посёлка», — заявил Андрей Травников на совещании с местными властями.

При этом он сказал, что «нельзя оценивать ситуацию в Колывани как катастрофическую», но отметил, что министры областного правительства будут на регулярной основе работать в районе «для комплексного решения накопившихся проблем».

Секретарь регионального отделение партии «Единая Россия», заместитель председателя Законодательного собрания области Валерий Ильенко, в свою очередь, предложил при формировании новой постоянной власти в Колывани и Колыванском районе пойти по пути Карасукского района.

«Закон не запрещает, чтобы глава района исполнял также полномочия главы администрации, как это устроено в Карасукском районе», — цитирует официальный сайт НРО «Единой России» Ильенко.

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Андрей Травников же заявил, что на период формирования новой постоянной власти в посёлке и районе режим ручного управления правительства региона сохранится, а за решением «годами запущенных проблем» региональное правительство будет пристально следить.

«Это успешный, привлекательный для жизни район, сюда едут люди жить и работать», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 февраля 2018 года в районном посёлке Колывань Колыванского района Новосибирской области двое несовершеннолетних детей утонули в вырытой коммунальщиками яме. Яму работники вырыли ещё в ноябре 2017 года, когда устраняли порыв водопроводной сети. Да так и оставили её. Со временем она наполнилась водой. Дети, упавшие в неё, не смогли самостоятельно выбраться и утонули.

После трагедии жители районного посёлка Колывань и окрестных сёл устроили сход у администрации района. Они потребовали отставки главы района, а районным и муниципальным властям выразили недоверие.