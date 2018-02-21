В Березниках неизвестные разлили ртуть перед опорным пунктом полиции
Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленника.
Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленника.
В Березниках неизвестные разлили ртуть прямо под дверью участкового пункта полиции № 6, который располагается на улице Черепанова, 18.
Как сообщает телеканал «ТНТ-Березники», инцидент произошёл утром 21 февраля. В этом же здании находятся магазин и детское кафе.
На место ЧП прибыли сотрудники городского «Управления гражданской защиты». Они провели обработку обеззараживающим веществом, собрали около 50 грамм ртути. Для сравнения в медицинских градусниках обычно содержится 1−3 грамма ртути.
По словам специалистов, угрозы для местных жителей нет. При низкой температуре воздуха ртуть почти не испаряется.
«По данным наших исследований, содержание ртути в помещениях опорного пункта полиции не обнаружили. При входе и в коридоре уровень не превысил ПДК» — приводит березниковский телеканал слова руководителя северного филиала краевого Центр гигиены и эпидемиологии Надежды Ощепковой.
Отметим, что полиция разыскивает злоумышленника, который разлил ядовитое вещество.
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