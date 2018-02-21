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12:05 (мск), источник: РИА Новости

Суд оставил под стражей челябинского адвоката по делу о хищении

ЧЕЛЯБИНСК, 21 фев — РИА Новости. Челябинский облсуд оставил под стражей адвоката из Челябинска Олега Зайцева, обвиняемого следствием в хищении денежных средств у свидетеля по уголовному делу в размере 4,6 миллиона рублей, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона.

Источник: РИА Новости

По данным прокуратуры, адвокату Зайцеву предъявлено обвинение в том, что с декабря 2017 по февраль 2018 года, он сообщил свидетелю по уголовному делу заведомо ложные сведения о том, что она подлежит привлечению к уголовной ответственности. Но при условии выплаты ему пяти миллионов рублей он создаст условия для ее освобождения. В итоге свидетель передала Зайцеву около 4,6 миллиона рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению.

Центральный райсуд Челябинска 11 февраля заключил Зайцева под стражу до 9 апреля.

«Не согласившись с избранной мерой пресечения, сторона защиты обжаловала судебное решение в апелляционном порядке, указав на отсутствие намерений воспрепятстовать производству по делу. Апелляционная инстанция с учетом позиции прокурора о законности постановления районного суда оставила судебное решение без изменения», — говорится в сообщении.

Зайцев обвиняется в хищении чужого имущества путем обмана (часть 3 статьи 159 УК РФ), санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы.

Как сообщалось, суд в Челябинске арестовал бывшего заместителя руководителя следственного отдела СК по Курчатовскому району Челябинска Александра Есипова, подозреваемого в получении крупной взятки. Как сообщал местный портал «74.ру», Есипов, уволенный 9 февраля, подозревается в приготовлении к получению взятки через адвоката Олега Зайцева. Речь идет о сумме в 5 миллионов рублей, которые адвокат якобы должен был передать Есипову от своей клиентки, уточняет издание.

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 Суд оставил под стражей челябинского адвоката по делу о хищении
Сергей Г., март 2004, Челябинская область
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