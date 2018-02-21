Самарец скрутил разбойника с ножом, который хотел ограбить офис микрозаймов

В Самаре на улице Мира 49-летний мужчина пытался ограбить офис микрозаймов. Он зашел в помещение компании, вытащил из куртки нож и потребовал, чтобы менеджер отдала ему деньги из кассы. Добычей злоумышленника стали 8 тысяч рублей. Он забрал деньги и попытался уйти, но сделать ему этого не дали.

Разбойника задержал один из посетителей микрофинансовой организации. Мужчина скрутил злоумышленника и удерживал его до того, как приехали полицейские.

Оказалось, разбойника раньше судили за убийство. А обчистить кассу офиса он решил, т.к. думал, что в ней много денег.