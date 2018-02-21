Самарец скрутил разбойника с ножом, который хотел ограбить офис микрозаймов
Мужчина удерживал злоумышленника до приезда полиции.
Мужчина удерживал злоумышленника до приезда полиции.
В Самаре на улице Мира 49-летний мужчина пытался ограбить офис микрозаймов. Он зашел в помещение компании, вытащил из куртки нож и потребовал, чтобы менеджер отдала ему деньги из кассы. Добычей злоумышленника стали 8 тысяч рублей. Он забрал деньги и попытался уйти, но сделать ему этого не дали.
Разбойника задержал один из посетителей микрофинансовой организации. Мужчина скрутил злоумышленника и удерживал его до того, как приехали полицейские.
Оказалось, разбойника раньше судили за убийство. А обчистить кассу офиса он решил, т.к. думал, что в ней много денег.
Злоумышленника арестовали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в
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