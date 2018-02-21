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11:56 (мск), источник: Newslab.ru

«Повязали гаишников за взятку»: красноярцы сообщили о задержании полицейских в Зелёной Роще

Инцидент произошел сегодня на глазах у очевидцев.

Жители Красноярска сообщили в социальных сетях о задержании на улице Воронова сотрудников ГИБДД, которых якобы уличили в вымогании взятки у автомобилиста. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

В пресс-службе краевой полиции Newslab.ru частично подтвердили информацию, которую распространили пользователи соцсетей:

«В настоящее время выявлен факт нарушения. Это установила служба собственной безопасности краевого МВД. Сейчас выясняются все обстоятельства, проводится проверка. По ее результатам будет принято соответствующее решение».

Очевидцы даже сфотографировали место, где проводились оперативные работы по задержанию. Сколько именно сотрудников ГИБДД попали под подозрение, не уточняется. Сумма взятки также не разглашается, как и другие обстоятельства преступления.

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