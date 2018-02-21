В Екатеринбурге задержан наркодилер, разводивший элитных кошек
Мужчине грозит от четырех до восьми лет колонии.
Мужчине грозит от четырех до восьми лет колонии.
Уральские таможенники задержали
— При обыске на территории частного дома задержанного обнаружены также кусты конопли. В одной из жилых комнат мужчина создал для растений тепличные условия, установив специальные лампы и увлажнители воздуха. Кроме того, более 300 пакетов с наркотическим веществом уже были расфасованы и готовы к продаже, — рассказали в
При этом наркодилер оказался ценителем не только флоры, но и фауны. На придомовом участке мужчина разводил для продажи собак, кошек элитных пород, кроликов, куриц и уток.
В отношении задержанного рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».
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