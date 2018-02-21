В Екатеринбурге задержан наркодилер, разводивший элитных кошек

Уральские таможенники задержали фермера-любителя, который устроил у себя дома оранжерею для выращивания конопли и занимался продажей марихуаны. 47-летнего мужчину взяли с поличным при попытке продать наркотическое вещество в собственной машине. На переднем сиденье автомобиля в пакете из-под семечек были обнаружены 20 свертков с психоактивным средством.

— При обыске на территории частного дома задержанного обнаружены также кусты конопли. В одной из жилых комнат мужчина создал для растений тепличные условия, установив специальные лампы и увлажнители воздуха. Кроме того, более 300 пакетов с наркотическим веществом уже были расфасованы и готовы к продаже, — рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

При этом наркодилер оказался ценителем не только флоры, но и фауны. На придомовом участке мужчина разводил для продажи собак, кошек элитных пород, кроликов, куриц и уток.