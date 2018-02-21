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12:01 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге задержан наркодилер, разводивший элитных кошек

Мужчине грозит от четырех до восьми лет колонии.

Уральские таможенники задержали фермера-любителя, который устроил у себя дома оранжерею для выращивания конопли и занимался продажей марихуаны. 47-летнего мужчину взяли с поличным при попытке продать наркотическое вещество в собственной машине. На переднем сиденье автомобиля в пакете из-под семечек были обнаружены 20 свертков с психоактивным средством.

— При обыске на территории частного дома задержанного обнаружены также кусты конопли. В одной из жилых комнат мужчина создал для растений тепличные условия, установив специальные лампы и увлажнители воздуха. Кроме того, более 300 пакетов с наркотическим веществом уже были расфасованы и готовы к продаже, — рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

При этом наркодилер оказался ценителем не только флоры, но и фауны. На придомовом участке мужчина разводил для продажи собак, кошек элитных пород, кроликов, куриц и уток.

В отношении задержанного рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Фермеру-нелегалу грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.

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