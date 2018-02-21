В Омске снова сообщили о минировании школы
Пришлось эвакуировать сотни детей.
Пришлось эвакуировать сотни детей.
Пропустить уроки пришлось сегодня утром ученикам школы № 90 на улице Омская. А все дело в том, что
— Сегодня в районе 11 часов был анонимный звонок о том, что заминировали школу. Детей вывели на улицу. Приезжали полиция, пожарные. Видимо вызов был ложный, — сообщил в соцсетях один из очевидцев.
Добавим, что звонки о массовом минировании зданий в последнее время поступают по всей стране. Волна сообщений в конце прошлого года не обошла и Омск.
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