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11:55 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омске снова сообщили о минировании школы

Пришлось эвакуировать сотни детей.

Пропустить уроки пришлось сегодня утром ученикам школы № 90 на улице Омская. А все дело в том, что кто-то сообщил в полицию по телефону, что в учебном заведении находится бомба. Экстренным службам тут же пришлось эвакуировать детей. Всех школьников вывели на улицу. Впрочем, мало кто из них расстроился поводу официально прогулять занятия. После осмотра здания стало понятно, что звонок о минировании оказался ложным.

— Сегодня в районе 11 часов был анонимный звонок о том, что заминировали школу. Детей вывели на улицу. Приезжали полиция, пожарные. Видимо вызов был ложный, — сообщил в соцсетях один из очевидцев.

Добавим, что звонки о массовом минировании зданий в последнее время поступают по всей стране. Волна сообщений в конце прошлого года не обошла и Омск.

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