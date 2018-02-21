В Омске снова сообщили о минировании школы

Пропустить уроки пришлось сегодня утром ученикам школы № 90 на улице Омская. А все дело в том, что кто-то сообщил в полицию по телефону, что в учебном заведении находится бомба. Экстренным службам тут же пришлось эвакуировать детей. Всех школьников вывели на улицу. Впрочем, мало кто из них расстроился поводу официально прогулять занятия. После осмотра здания стало понятно, что звонок о минировании оказался ложным.