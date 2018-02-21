Лжесотрудники Генпрокуратуры и Центробанка выманили у жительницы Казани 1,5 млн рублей

Пресс-служба Управления МВД России по Казани сообщает в среду, что в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

70-летняя жительница Казани второй раз стала жертвой мошенников. Будучи потерпевшей по уголовному делу лжецелителей, она была признана гражданским истцом на сумму 1 млн 40 тыс. рублей.

«В начале декабря ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником отдела службы безопасности Генпрокуратуры России, назвал все данные женщины и сказал, что ей, как потерпевшей по делу лжецелителей, положена компенсация за причиненный ущерб. Затем мужчина продиктовал номер мобильного телефона якобы работника Центробанка России и попросил пенсионерку перезвонить по нему», — говорится в пресс-релизе.

Пожилая женщина в тот же день позвонила по указанному номеру. Трубку взял мужчина, представившись старшим финансистом банка, и пояснил, что компенсация в банке, однако перевести деньги невозможно, так как документы переданы в архив и для получения нового сертификата необходимо оплатить 20 тыс. рублей. Женщина перевела на расчетный счет незнакомцев требуемую сумму.

«В дальнейшем она неоднократно созванивалась с якобы сотрудниками Центробанка, которые убеждали ее продолжать переводы денег. Всего в период с 5 по 29 декабря она осуществила 10 переводов на общую сумму 1 млн 407 тыс. рублей», — сказано в сообщении.

Отмечается, что пенсионерка потратила все свои сбережения, заняла у своих знакомых, а также оформила несколько кредитов, но так и не получила обещанную компенсацию.