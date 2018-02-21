Супруга Бишимбаева выступила в суде по делу мужа

Источник: Newtimes.kz

«Я участвую в процессе в первую очередь как гражданин Республики Казахстан, которому небезразличны понятия справедливости и чести. И лишь во вторую очередь как супруга Куандыка Бишимбаева», — заявила Назым Бишимбаева, обращаясь к суду.

Она отметила, что полностью поддерживает позицию своего супруга.

«Он виноват перед главой государства и народом Казахстана в том, что не в полной мере уделял внимание кадровой работе. Он ошибся с выбором людей. Я думаю, что его подвели доверчивость и наивность. Но он не совершал преступлений, в которых обвиняется, — получение взяток и хищение средств», — сказала Бишимбаева.

По ее словам, Куандык Бишимбаев «всегда старался ответственно выполнять поручения президента и правительства».

«Большим его стремлением было желание в сжатые сроки реализовать программу “Нурлы жол”, внести вклад в реализацию индустриальной программы в Казахстане строительством стекольного завода. Куандык очень хотел, чтобы на его родной земле, в Кызылорде, был построен стекольный завод, который обеспечил бы людей рабочими местами», — подчеркнула Назым Бишимбаева.

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Суд над Бишимбаевым начался в Астане 7 ноября 2017 года. Экс-министра обвиняют в хищении бюджетных средств при строительстве стекольного завода в Кызылорде и получении взяток на посту главы нацхолдинга «Байтерек».

Выступая с показаниями в суде, экс-министр попросил прощения у президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и граждан страны за неоправданное доверие.

На прениях сторон гособвинение запросило для Бишимбаева 12 лет лишения свободы, заявив о доказанности предъявленных ему обвинений. Тем временем адвокаты экс-министра от имени своего подзащитного сообщили суду о приставаниях к Бишимбаеву заключенных в СИЗО.