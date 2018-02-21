Супруга Бишимбаева выступила в суде по делу мужа
Супруга
Супруга
«Я участвую в процессе в первую очередь как гражданин Республики Казахстан, которому небезразличны понятия справедливости и чести. И лишь во вторую очередь как супруга Куандыка Бишимбаева», — заявила Назым Бишимбаева, обращаясь к суду.
Она отметила, что полностью поддерживает позицию своего супруга.
«Он виноват перед главой государства и народом Казахстана в том, что не в полной мере уделял внимание кадровой работе. Он ошибся с выбором людей. Я думаю, что его подвели доверчивость и наивность. Но он не совершал преступлений, в которых обвиняется, — получение взяток и хищение средств», — сказала Бишимбаева.
По ее словам, Куандык Бишимбаев «всегда старался ответственно выполнять поручения президента и правительства».
«Большим его стремлением было желание в сжатые сроки реализовать программу “Нурлы жол”, внести вклад в реализацию индустриальной программы в Казахстане строительством стекольного завода. Куандык очень хотел, чтобы на его родной земле, в Кызылорде, был построен стекольный завод, который обеспечил бы людей рабочими местами», — подчеркнула Назым Бишимбаева.
Суд над Бишимбаевым начался в Астане 7 ноября 2017 года.
Выступая с показаниями в суде,
На прениях сторон гособвинение запросило для Бишимбаева 12 лет лишения свободы, заявив о доказанности предъявленных ему обвинений. Тем временем адвокаты
На скамье подсудимых по «делу Бишимбаева» еще 22 человека. Среди них — бывшие руководители «дочек» АО «Байтерек» и ТОО: бывший председатель правления ТОО «Orda Glass» Даурен Ибрашев,
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