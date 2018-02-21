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12:19 (мск), источник: 365info.kz

Полицейский найден мертвым в Павлодаре

Тело стража порядка обнаружили в его квартире, передает пресс-служба ДВД Павлодарской области.

Источник: 365info.kz

Обстоятельства смерти полицейского в интересах следствия не разглашаются, однако известно, что начато расследование по статье «доведение до самоубийства».

Точная причина смерти будет установлена после проведения экспертизы.

Погибший служил в полиции с 2013 года на должностях младшего начальствующего состава. Имел звание старшего сержанта.

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