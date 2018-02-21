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12:33 (мск), источник: ТАСС

Экс-глава «Роснано» будет отпущен из-под домашнего ареста

Бывший глава компании «Роснано» Леонид Меламед, обвиняемый в растрате 220 млн рублей, будет отпущен из-под домашнего ареста.

Источник: Reuters

Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, где в среду рассматривается апелляционное представление прокуратуры о возврате в ведомство уголовного дела в его отношении.

Как следует из постановления суда, суд не огласил решение по мере пресечения в отношении Меламеда и второго фигуранта дела — бывшего финансового директора «Роснано» Святослава Понурова.

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Прокурор заявил о том, что мера пресечения фигурантам дела истекает уже в среду. «Исходя из постановления, суд не стал продлять меру пресечения для Меламеда и Понурова. Это говорит о том, что они будут отпущены из-под домашнего ареста в ближайшее время», — сказал прокурор.

8 декабря 2017 года Черемушкинский районный суд по собственной инициативе вернул прокурору дело Меламеда. Прокурор выступал против подобного решения, заявив, что обвинительное заключение составлено в соответствии с законом и конкретизировано, а нарушений при его составлении допущено не было.

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