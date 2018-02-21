17 человек осуждены в Екатеринбурге по делу о мошенничестве с банками
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля, ИА УралПолит.Ru. Суд в Екатеринбурге по материалам полиции вынес приговор группе мошенников.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля, ИА УралПолит.Ru. Суд в Екатеринбурге по материалам полиции вынес приговор группе мошенников.
«Сегодня, 21 февраля Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор членам преступной группы, которые с 2015 по июнь 2016 года совершили на территории Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областей 19 преступлений, связанных с мошенничеством в сфере кредитования. Создала криминальную структуру и возглавляла ее жительница Екатеринбурга 1955 года рождения», — сообщил глава
По данным следователя главного следственного управления ГУ МВД Ирины Почечун, которая вела дело, активными участниками группы были шестеро граждан — две женщины и четверо мужчин.
Кроме того, органам внутренних дел удалось доказать, что соучастниками махинаций являлись еще 10 человек. Всего на скамье подсудимых оказались 17 человек.
Подозреваемые находили граждан, ведущих асоциальный образ жизни и предлагали им за вознаграждение выступить в роли заемщиков при обращении в различные финансовые организации.
«В банках злоумышленники оформляли потребительские кредиты, основную часть их отдавали организатору преступной деятельности и ее ближайшему окружению, а себе в качестве поощрения оставляли от пяти до пятидесяти тысяч рублей», — сообщил начальник
Взятые деньги и проценты по ним не выплачивались. В итоге банки понесли убытки на общую сумму порядка 15 миллионов рублей.
Не смотря на то, что лидер ячейки мошенников и большинство ее подельников своей вины не признали, следователям полиции удалось собрать и обобщить достаточное количество доказательств, уличающих членов группы.
«В ходе заседания, проводившегося под председательством судьи Александра Кабанова, в присутствии государственного обвинителя старшего прокурора Чкаловского района Екатеринбурга Ольги Митиной, всех участников группы признали виновными», — сообщил Горелых.
Они получили различные наказания — от обязательных работ и штрафов до лишения свободы от двух до четырех лет.
«Лидер преступной группы следующие пять лет проведет в колонии, кроме того, ей предстоит оплатить штраф в размере 250.000 рублей», — заключил он.
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