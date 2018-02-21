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13:09 (мск), источник: Publika.md

На ж/д вокзал Плоешт упала металлическая конструкция, движение поездов приостановлено

На железнодорожный вокзал в румынском городе Плоешты упала металлическая наземная конструкция. К счастью, никто не пострадал. Движение поездов приостановлено.

Источник: Publika.md

15-метровая конструкция весом четыре тонны полностью проржавела. По ней проходили трубы отопительной системы.

По словам сотрудников вокзала, на восстановление работы плоештского участка железной дороги понадобится несколько часов.

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