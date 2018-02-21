Сочинца, напавшего на сотрудников скорой, будут судить

21 февраля стало известно о том, что следственный отдел по Адлерскому району города Сочи СКР по краю возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя.

По версии следствия, в ночь на 17 февраля выездная бригада скорой медицинской помощи прибыла по вызову на улицу Петрозаводскую к родственнику 31-летнего мужчины. Между тем, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал вести себя агрессивно и нанес несколько ударов ногой в поясницу и живот женщине-фельдшеру.