Сочинца, напавшего на сотрудников скорой, будут судить
Против пьяного пациента, напавшего несколько дней назад на медработников, возбуждено уголовное дело.
Против пьяного пациента, напавшего несколько дней назад на медработников, возбуждено уголовное дело.
О нападении на медиков скорой помощи ранее сообщал «Югополис».
21 февраля стало известно о том, что следственный отдел по Адлерскому району города Сочи СКР по краю возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя.
По версии следствия, в ночь на 17 февраля выездная бригада скорой медицинской помощи прибыла по вызову на улицу Петрозаводскую к родственнику 31-летнего мужчины. Между тем, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал вести себя агрессивно и нанес несколько ударов ногой в поясницу и живот
Водитель автомобиля скорой попытался пресечь происходящее и распылил в сторону мужчины газ из перцового баллончика, однако в ответ получил удар ножом в плечо.
В результате преступных действий фельдшер получила закрытый перелом копчика.
Возбуждено уголовное дело, сообщает «Югополису»
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