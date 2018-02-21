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13:15 (мск), источник: Югополис

Сочинца, напавшего на сотрудников скорой, будут судить

Против пьяного пациента, напавшего несколько дней назад на медработников, возбуждено уголовное дело.

О нападении на медиков скорой помощи ранее сообщал «Югополис».

21 февраля стало известно о том, что следственный отдел по Адлерскому району города Сочи СКР по краю возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя.

По версии следствия, в ночь на 17 февраля выездная бригада скорой медицинской помощи прибыла по вызову на улицу Петрозаводскую к родственнику 31-летнего мужчины. Между тем, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал вести себя агрессивно и нанес несколько ударов ногой в поясницу и живот женщине-фельдшеру.

Водитель автомобиля скорой попытался пресечь происходящее и распылил в сторону мужчины газ из перцового баллончика, однако в ответ получил удар ножом в плечо.

В результате преступных действий фельдшер получила закрытый перелом копчика.

Возбуждено уголовное дело, сообщает «Югополису» пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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