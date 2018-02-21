Террорист из Узбекистана: я казнил шведов во славу ИГИЛ
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Гражданин Узбекистана, 40-летний Рахмат Акилов, совершивший теракт в центре Стокгольма 7 апреля 2014-го года, хотел убивать шведов, чтобы поддержать террористическую группировку «Исламское государство» (ИГИЛ — запрещенная в Узбекистане террористическая организация).
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