Террорист из Узбекистана: я казнил шведов во славу ИГИЛ

Источник: Podrobno.uz

Совещания по делу о теракте начались 13 февраля и запланированы до 9 мая. 7 Апреля 2017 года мужчина на грузовике въехал в толпу людей на пешеходной улице в Стокгольме. 5 человек погибли, 15 получили травмы.

До этого генпрокуратура докладывала, что, планируя свое правонарушение, обвиняемый предполагал совершить его от имени ИГ, намереваясь своими деяниями посеять страх среди населения и вынудить руководство Швеции закончить участие в борьбе против ИГ в Ираке в рамках международной коалиции. Сама группировка не взяла на себя ответственности за действия гражданина Узбекистана.

Основным подозреваемым в деле является тридцатидевятилетний Акилов, он был схвачен в день правонарушения и с того времени находится под стражей. Последний день слушаний назначен на 9 мая, решение суда предполагается во 2-ой половине июня.

Ему инкриминируют совершение теракта, попытку совершения теракта и создание угрозы безопасности. В переданных в суд материалах перечислены имена 150 потерпевших. Обвинение требует пожизненного заключения.