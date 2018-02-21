В Ростовской области будут судить женщину, которая заставляла детей попрошайничать

Источник: Комсомольская правда

Согласно официальной версии, она заставляла несовершеннолетних выпрашивать у людей деньги и продукты питания.

— По версии следствия, в период с октября 2016 года по ноябрь 2017 мать двоих малолетних детей вовлекла их в занятие попрошайничеством, чем подорвала нормальное нравственное и психофизическое развитие последних, — рассказали в надзорном ведомстве Ростовской области, которое утвердили обвинительное заключение.