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21 февраля, источник: Комсомольская правда

В Ростовской области будут судить женщину, которая заставляла детей попрошайничать

В Чертковском районе перед судом очень скоро предстанет местная жительница, которую подозревают в преступлении в отношении собственных детей.

Источник: Комсомольская правда

Согласно официальной версии, она заставляла несовершеннолетних выпрашивать у людей деньги и продукты питания.

— По версии следствия, в период с октября 2016 года по ноябрь 2017 мать двоих малолетних детей вовлекла их в занятие попрошайничеством, чем подорвала нормальное нравственное и психофизическое развитие последних, — рассказали в надзорном ведомстве Ростовской области, которое утвердили обвинительное заключение.

Уголовное дело уже направлено в Чертковский районный суд для рассмотрения по существу. Местной жительнице грозит ограничение свободы (от двух до четырех лет), арест (от четырех до шести месяцев), либо лишением свободы на срок до пяти лет.

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