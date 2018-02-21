Пропавшую 12-летнюю Дарью Г. ищут в Городце
Следователи решают вопрос о лишении отца Дарьи родительских прав.
Следователи решают вопрос о лишении отца Дарьи родительских прав.
В Городецком районе следователи проводят доследственную проверку по факту безвестного исчезновения 12-летней Дарьи Г. Об этом сообщает
По предварительным данным, Даша ушла из дома на улице Фурманова в Городце вечером в минувшую субботу, 17 февраля, и до сих пор о ее местонахождении нет никакой информации.
Известно, что девочка проживает с отцом и обучается в
По данным следствия, Дарья имеет возможность выйти на связь, но возвращаться домой не желает.
В настоящее время решается вопрос о лишении отца девочки родительских прав. Следователи СК совместно с оперативными сотрудниками полиции осуществляют комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождение пропавшей.
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