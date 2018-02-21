Пропавшую 12-летнюю Дарью Г. ищут в Городце

Источник: nnovgorod.sledcom.ru

В Городецком районе следователи проводят доследственную проверку по факту безвестного исчезновения 12-летней Дарьи Г. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

По предварительным данным, Даша ушла из дома на улице Фурманова в Городце вечером в минувшую субботу, 17 февраля, и до сих пор о ее местонахождении нет никакой информации.

Известно, что девочка проживает с отцом и обучается в школе-интернате. Школьница уже не раз уходила из дома (в последний раз — совсем недавно, в январе 2018 года), и поэтому она состоит на профилактических учетах.

По данным следствия, Дарья имеет возможность выйти на связь, но возвращаться домой не желает.