Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Козловский, Ходченкова и Лядова на фестивале в Берлине
Вторая допинг-проба Крушельницкого дала "ответ" РФ и МОК - СМИ
Сын Яны Поплавской сделал тату с ее лицом
Заявление спортсмена пролило свет на ситуацию с Крушельницким
Медведева рассказала, как относится к Загитовой
Лавров рассказал о планах США в Сирии Сергей Лавров высказал свое мнение относительно действий США в Сирии
Козловский, Ходченкова и Лядова на фестивале в Берлине
Джоли, Лоуренс и Боня на церемонии вручения премии BAFTA 2018
Крыша автостоянки рухнула на машины под тяжестью снега (видео)
Что подарить на 23 февраля: список желаний
США обеспокоились: "Русские отвечают НАТО "Черной вдовой" - Bild
Прекращайте транзит: Соловьев украинцу о газе
Сечин прокомментировал слухи об отношениях с Сергеенко
«Блондинка в законе»: Ксения Собчак надела розовое платье (фото)
СМИ: США хотят сделать РФ невосприимчивой к военному присутствию
Театр Сатиры уволил Карину Мишулину – СМИ
Жилье в Москве может значительно подорожать
Что делают с «хрущевками» за рубежом
Фоторепортажи
9В Индонезии проснулся вулкан Синабунг
9В Луизиане отметили Марди Гра
21 февраля, источник: Комсомольская правда

Пропавшую 12-летнюю Дарью Г. ищут в Городце

Следователи решают вопрос о лишении отца Дарьи родительских прав.

Источник: nnovgorod.sledcom.ru

В Городецком районе следователи проводят доследственную проверку по факту безвестного исчезновения 12-летней Дарьи Г. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

По предварительным данным, Даша ушла из дома на улице Фурманова в Городце вечером в минувшую субботу, 17 февраля, и до сих пор о ее местонахождении нет никакой информации.

Известно, что девочка проживает с отцом и обучается в школе-интернате. Школьница уже не раз уходила из дома (в последний раз — совсем недавно, в январе 2018 года), и поэтому она состоит на профилактических учетах.

По данным следствия, Дарья имеет возможность выйти на связь, но возвращаться домой не желает.

В настоящее время решается вопрос о лишении отца девочки родительских прав. Следователи СК совместно с оперативными сотрудниками полиции осуществляют комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождение пропавшей.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Маяк в океане строф
Рейтинг кандидатов в президенты: Явлинский обогнал Собчак
Россия потребовала провести заседание СБ ООН по Восточной Гуте
Россия заплатила МОК штраф в $15 миллионов
Ученые предупредили о новой опасности алкоголя
Доплаты за стаж и детей: пенсионные сенсации оказались неправдой
На руках всех диснеевских принцесс обнаружили странность
Кириенко призывает «не забюрократить» добровольческое движение
Голые груди, горящие тачки и феминизм: что такое женский рэп
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
Рекорды мира, пьедестал от лыжников и полуфинал «красной машины» Рассказываем о главных событиях 21 февраля на Олимпиаде в Пхенчхане
Авто
Hyundai полностью рассекретила новый Santa Fe Hyundai Santa Fe четвертого поколения полностью рассекречен – презентация машины, на которую уже принято 14 000 заказов, прошла в Корее
Hi-Tech
Пользователей торрентов предупредили об угрозе В двух версиях популярного торрент-клиента обнаружена критическая уязвимость
Кино
Экс-участница «Холостяка» раскрыла подробности сезона с Кридом Выбывшая из пятого сезона популярного реалити-шоу и поскандалившая в соцсетях с предыдущим холостяком пообещала подписчикам «сенсационные открытия»
Недвижимость
Жилье в Москве может значительно подорожать
«Ласточкино гнездо» закроется на ремонт
Озвучена новая версия идеальных линий египетских пирамид
Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок
Леди
Все бывшие принца Гарри и Меган Маркл Кого отмел принц Гарри, прежде чем найти свою единственную? И кто был первым супругом Меган Маркл, с которым актриса прожила в браке всего два года?
Дети
11-летний сын Плющенко исполнил опасный трюк бассейне При прыжке голова 11-летнего мальчика проносится буквально в сантиметре от бортика бассейна
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь