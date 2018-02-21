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21 февраля, источник: Комсомольская правда

В Волгограде виновнику августовского лесного пожара дали полтора года колонии

Волгоградский областной суд посчитал решение Городищенского суда в отношении Абдусаттора Муродова справедливым, и оставил его без изменения. Этого мужчину признали виновным в целенаправленном поджоге травы в Городищенском районе. Это из-за него там вспыхнул ландшафтный пожар в августе 2017-го.

В тот день Муродов изрядно выпил. Виляя по дороге между ГК «Восход» и коттеджным поселком «Ясень-парк» он ради развлечения решил поджечь сухую траву, а когда огонь стал стремительно распространяться, и он не смог его затушить, сбежал. В итоге выгорело полторы тысячи квадратных метров территории. Сгорели 37 вязов. Благо спасателям удалось вовремя потушить огонь и все обошлось без жертв и пострадавших.

За «покушение на уничтожение лесных насаждений и иных насаждений путем поджога» Муродова приговорили к полутора годам колонии общего режима.

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