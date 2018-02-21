В Волгограде виновнику августовского лесного пожара дали полтора года колонии

В тот день Муродов изрядно выпил. Виляя по дороге между ГК «Восход» и коттеджным поселком «Ясень-парк» он ради развлечения решил поджечь сухую траву, а когда огонь стал стремительно распространяться, и он не смог его затушить, сбежал. В итоге выгорело полторы тысячи квадратных метров территории. Сгорели 37 вязов. Благо спасателям удалось вовремя потушить огонь и все обошлось без жертв и пострадавших.