В Волгограде виновнику августовского лесного пожара дали полтора года колонии
Волгоградский областной суд посчитал решение Городищенского суда в отношении Абдусаттора Муродова справедливым, и оставил его без изменения. Этого мужчину признали виновным в целенаправленном поджоге травы в Городищенском районе. Это
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