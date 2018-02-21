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21 февраля, источник: НИА Самара

В Самаре будут судить трех мужчин за серию квартирных краж

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех мужчин, обвиняемых в совершении серии квартирных краж в областном центре.

Один из граждан также обвиняется по статье «Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в особо крупном размере».

По версии предварительного следствия, гражданин в мае 2014 года разработал преступный план разбойного нападения на офис ООО «Витязь», основным видом деятельности которого является управление собственным или арендованным нежилым имуществом.

С этой целью он вступил в предварительный преступный сговор с неустановленными следствием лицами.

16.05.2014 примерно в 14 часов 30 минут злоумышленники напали на вышедшего из офиса с пакетом в руках мужчину. Угрожая ножом и электрошокером, преступники похитили 6 млн рублей и скрылись места преступления.

Кроме того, обвиняемые в период с марта по август 2017 года на территории Самары совершили 16 квартирных краж.

Для проникновения в квартиры преступники использовали специально приобретенные для этой цели отмычки.

Вышеуказанные лица были задержаны сотрудниками полиции с поличным после совершения 06.08.2018 кражи в доме 232 по ул. Ново-Садовой в Самаре.

Часть похищенного имущества была обнаружена в ходе проведения обысков по месту жительства обвиняемых.

Общая сумма похищенного имущества составляет свыше 6 млн рублей.

Прокуратурой города утверждены обвинительные заключения, уголовные дела направлены в Промышленный районный суд Самары для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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