В Татарстане закрыли подпольное казино

Незаконный игровой зал обнаружили полицейские в одном из торговых павильонов на улице Гиззата в Елабуге. Войти в «казино» можно было только по предварительному звонку и только постоянным клиентам. Чтобы обойти закон, хозяева клуба азартных игр предлагали своим клиентам заключить фиктивный договор купли-продажи ценных бумаг. После такой хитрой процедуры начиналась игра.

18 февраля сотрудники полиции провели операцию, во время которой из подпольного казино изъяли 8 системных блоков и более 40 тысяч рублей. Также была задержана 29-летняя кассир заведения. Она полностью признала свою причастность к совершению преступления. Сейчас женщина находится под домашним арестом.



Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан Андрей Шептицкий, в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Максимальный срок, который может грозить предпринимателям — до шести лет лишения свободы.