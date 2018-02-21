В Татарстане закрыли подпольное казино
(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане закрыли очередное подпольное казино, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане закрыли очередное подпольное казино, сообщили ИА «Татар-информ» в
Незаконный игровой зал обнаружили полицейские в одном из торговых павильонов на улице Гиззата в Елабуге. Войти в «казино» можно было только по предварительному звонку и только постоянным клиентам. Чтобы обойти закон, хозяева клуба азартных игр предлагали своим клиентам заключить фиктивный договор
18 февраля сотрудники полиции провели операцию, во время которой из подпольного казино изъяли 8 системных блоков и более 40 тысяч рублей. Также была задержана 29-летняя кассир заведения. Она полностью признала свою причастность к совершению преступления. Сейчас женщина находится под домашним арестом.
Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан Андрей Шептицкий, в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Максимальный срок, который может грозить предпринимателям — до шести лет лишения свободы.
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