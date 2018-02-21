Двое подростков пропали в Актобе

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 21 фев — Sputnik. Полиция Актобе разыскивает двух подростков, которые накануне ушли из дома и не вернулись, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.

По информации ДВД, 14 летний Загир Юсупов и 15-летний Александр Степанов проживали в разных районах города и друг друга не знали. Сейчас полицейскими проводятся мероприятия по поиску несовершеннолетних. Как отмечают представители полиции, ранее оба подростка из дома на долгих срок не уходили.

Заявления о пропаже подали их родители. Они рассказали, что несовершеннолетние на момент ухода из дома встревожены не были.

«Мы просим всех, кто располагает информацией о местонахождении детей позвонить на номера дежурной части ДВД», — заявил сегодня руководитель пресс-службы ДВД Ерболат Саркулов.